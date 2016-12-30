Что подарить маме на Новый год

Что подарить на Новый Год родителям и особенно маме, которая для каждого человека является самым родным человеком, ведь она подарила нам жизнь? Этот вопрос в канун праздника волнует многих.

Мама наш самый близкий человек и она, несомненно, будет рада любому подарку от своего ребенка. Однако новогодний подарок для мамы должен быть не просто знаком внимания - подаренная Вами вещь должна быть полезной и нести в себе смысл.

При выборе подарка необходимо учитывать не только символ наступающего года, но и возраст и предпочтения своей родительницы, ведь для одной мамы идеальным подарком будет сертификат на прыжок с парашютом или банджи-джампинг, а другая не решится даже сесть за руль картинга на детском картодроме, а предпочтет получить на Новый год соковыжималку, набор для хенд-мейда или простую фоторамку.

Бытовая техника - может стать идеальным новогодним подарком для большинства мамочек, ведь практически все женщины даже не будучи с детства настоящими хозяюшками превращаются в таковых, познав радость материнства. Кроме того бытовая техника не только принесет пользу, но и облегчит жизнь Вашей маме, если Вы выберете для нее робота-пылесоса, посудомоечную или стиральную машину, хлебопечь и прочее.

Отлично подойдут для мам в качестве подарков ювелирные изделия или сертификат на поход в салон красоты. Практически все мамы привыкли отдавать всё детям и вряд ли могут порадовать себя покупкой ювелирных изделий. К тому же наши мамы так заняты повседневными хлопотами, что редко находят время на поход в салон, поэтому такой подарок, несомненно, порадует и их, и хозяина наступающего года - Огненного Петуха.

Сладкие подарки также порадуют многих мам в новогоднюю ночь. Отлично подойдет в качестве подарка любимый мамин торт, украшенный ее фотографией на фоне новогодней елки, или же корзина конфет и мандаринок, которую также по достоинству оценит и хозяин 2017 года. Кстати многочисленных родственников также можно порадовать сладкими подарками собственного приготовления, как это показано на видео. Идеально подойдет для мамы и подарок, сделанный собственными руками. И такой подарок не только потребует меньше затрат, чем различные сертификаты или дорогая бытовая техника, но и будет для Вашей родительницы просто бесценным, ведь вы не просто потратите время на его изготовление, но и вложите в него душу. К примеру, можно самостоятельно изготовить для мамы альбом с семейными фото. Также можно задекорировать для своей самой дорогой женщины шкатулку или раскрасить красками для рисования по стеклу набор бокалов.

Ну а если Вы все же не можете определиться с правильным подарком, тогда лучше спросите свою маму, что она хочет получить на Новый год, чтобы точно ей угодить.