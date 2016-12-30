Насиров пожаловался, что украинцы платят мало налогов

По итогам 2016 около 10,5 млн украинцев получали заработную плату и платили налоги

Об этом заявил председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров. По его словам, это почти вдвое меньше, чем должно быть, пишет ВВС.

"Во всех соседних странах, особенно как в странах ЕС, в среднем (платят налоги и ЕСВ - ред.) около половины населения. То есть, в Украине мы должны были бы иметь примерно до 20 млн реально работающих людей и тех, кто платит налоги ", - сказал господин Насиров.

Чиновник рассказал, что из этих 10,5 млн человек 30-40% получали минимальную зарплату на уровне 2016 г. - 1 600 грн в месяц.

"Это крайне недопустимо. Еще хуже, когда руководители ставили себе минимальную зарплату - это нереально, нечестно, не соответствует действительности ", - заявил Насиров.

Он призвал местные органы власти активно бороться с этой ситуацией, так как налог на доходы физических лиц формирует более половины доходов.