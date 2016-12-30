Чернівці долучилися до флешмобу, присвяченого сторіччю всесвітньовідомого «Щедрика» (ВІДЕО) Чернівецький академічний камерний хор обласної філармонії дарував різдвяну магію «Щедрика» відвідувачам та працівникам магазину «ObnovaEuroshop». "Щедрик" виконав Академічний камерний хор "Чернівці" - художній керівник Надія Селезньова До участі у флеш-мобі Чернівець виконавці запросили: камерний хор Тернопільської обласної філармонії, Національну заслужену Академічну Капелу України “ДУМКА” (Київ), Муніципальну академічну чоловічу хорову капелу ім. Л. Ревуцького (Київ), Академічний камерний хор "Хрещатик" (Київ), хор національної опери України імені Тараса Шевченка (Київ), хор національної телерадіокомпанії України (Київ), хор "Софія" (Київ), камерний хор "Intermezzo" (Київ), хорову капелу Київського політехнічного інстутуту, усі хори української діаспори. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама