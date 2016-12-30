В Китае появилась статуя петуха, похожая на Дональда Трампа

В Китае теперь есть очень большая статуя в форме петуха, которая напоминает жестами, прической, видом новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Статуя установлена за пределами ТРЦ в городском округе Тайюань.

По заказу владельцев ТРЦ была сделана эта скульптура, она должна стать его талисманом.

Статуя имеет высоту девять метров и семьдесят сантиметров. В недалеком будущем возможен выпуск небольших копий для продажи в качестве сувениров, хотя некоторые из них уже продаются в электронном магазине Taobao.

По меньшей мере, есть уже 4 магазина, которые продают этот талисман. Ориентировочная цена талисмана составляет от пятидесяти семи долларов и выше.

Как известно, Дональд Трамп пережил не одну комичную историю, из-за своей знаменитой прически. Последним инцидентом был случай, когда телеведущий в прямом эфире растрепал прическу политика, после чего Трамп безуспешно попытался привести её в порядок под аплодисменты аудитории.