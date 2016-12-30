Соцсети рассмешили "новогодние президенты" (ВИДЕО) Ролик смонтировали на телеканале «1+1». Новостная программа ТСН в преддверии Нового года предложила зрителям шуточное президентское поздравление. В ролик вошли все экс-президенты Украины (Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович) и нынешний президент Петр Порошенко. Праздничную речь от каждого совместили в одну под известную мелодию «Jingle Bells». Главы государства активно набирают просмотры и перепосты в соцсетях. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама