16.12.16 07:502450
«Николаевщина олимпийская»: НОК и Ассоциация спортивных журналистов назвала победителей конкурса
|29.12.16 19:40
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Комиссия Николаевского областного отделения НОК Украины «СМИ» и правление Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов подвели итоги ХІІІ конкурса «Николаевщина олимпийская-2016» и первого этапа конкурса «Украина олимпийская-2016».
Оглашение результатов состоялось сегодня, 29 декабря, передает Инше-ТВ.
Победителями в следующих номинациях признаны:
—«Лучшая газета, которая освещает спортивную тематику» — «Николаевские новости;
—«Лучшая редакция телевидения, которая освещает спортивную тематику» — Николаевская региональная дирекция Национальной телекомпании Украины;
—«Лучшее региональное Интернет-издание, которое освещает спортивную тематику» — «Інше ТВ»;
—«Лучший спортивный журналист газеты» — Виталий Синявский, редактор отдела новостей и спорта газеты «Николаевские новости»;
—«Лучший спортивный тележурналист» — Александр Олийнык, пресс-служба МФК «Николаев»;
—«Зал олимпийской славы» — Глеб Первов, спортивный обозреватель газеты «Южная правда»;
—«Человек спорта» — Александр Двойнисюк, спортивный обозреватель сайта UA-футбол.
Также свои итоги подвела и Николаевская областная ассоциация спортивных журналистов, назвав победителей в номинациях «Лучшие репортеры года», «Человек спорта», «Зал славы» и «Герои спартакиады».
Отметим, что в номинации «Герои спартакиады» (по итогам проводимой уже много лет подряд спартакиады журналистов) отмечен киборг, боец 79-й Николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады, спасший своих побратимов ценой собственного здоровья, Александр Терещенко, член команды телекомпании «НИС-ТВ». По информации руководителя Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов Анатолия Белоножко, в нынешней спартакиаде Саша показал лучший результат по пулевой стрельбе.