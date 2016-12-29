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«Николаевщина олимпийская»: НОК и Ассоциация спортивных журналистов назвала победителей конкурса

29.12.16 19:40Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Комиссия Николаевского областного отделения НОК Украины «СМИ» и правление Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов подвели итоги ХІІІ конкурса «Николаевщина олимпийская-2016» и первого этапа конкурса «Украина олимпийская-2016».

Оглашение результатов состоялось сегодня, 29 декабря, передает Инше-ТВ.

Победителями в следующих номинациях признаны:

—«Лучшая газета, которая освещает спортивную тематику» — «Николаевские новости;

—«Лучшая редакция телевидения, которая освещает спортивную тематику» — Николаевская региональная дирекция Национальной телекомпании Украины;

—«Лучшее региональное Интернет-издание, которое освещает спортивную тематику» — «Інше ТВ»;

—«Лучший спортивный журналист газеты» — Виталий Синявский, редактор отдела новостей и спорта газеты «Николаевские новости»;

—«Лучший спортивный тележурналист» — Александр Олийнык, пресс-служба МФК «Николаев»;

—«Зал олимпийской славы» — Глеб Первов, спортивный обозреватель газеты «Южная правда»;

—«Человек спорта» — Александр Двойнисюк, спортивный обозреватель сайта UA-футбол.

Также свои итоги подвела и Николаевская областная ассоциация спортивных журналистов, назвав победителей в номинациях «Лучшие репортеры года», «Человек спорта», «Зал славы» и «Герои спартакиады».

Отметим, что в номинации «Герои спартакиады» (по итогам проводимой уже много лет подряд спартакиады журналистов) отмечен киборг, боец 79-й Николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады, спасший своих побратимов ценой собственного здоровья, Александр Терещенко, член команды телекомпании «НИС-ТВ». По информации руководителя Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов Анатолия Белоножко, в нынешней спартакиаде Саша показал лучший результат по пулевой стрельбе.

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Четверг, 29.12.2016

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