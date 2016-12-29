«Николаевщина олимпийская»: НОК и Ассоциация спортивных журналистов назвала победителей конкурса Комиссия Николаевского областного отделения НОК Украины «СМИ» и правление Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов подвели итоги ХІІІ конкурса «Николаевщина олимпийская-2016» и первого этапа конкурса «Украина олимпийская-2016». Оглашение результатов состоялось сегодня, 29 декабря, передает Инше-ТВ. Победителями в следующих номинациях признаны: —«Лучшая газета, которая освещает спортивную тематику» — «Николаевские новости; —«Лучшая редакция телевидения, которая освещает спортивную тематику» — Николаевская региональная дирекция Национальной телекомпании Украины; —«Лучшее региональное Интернет-издание, которое освещает спортивную тематику» — «Інше ТВ»; —«Лучший спортивный журналист газеты» — Виталий Синявский, редактор отдела новостей и спорта газеты «Николаевские новости»; —«Лучший спортивный тележурналист» — Александр Олийнык, пресс-служба МФК «Николаев»; —«Зал олимпийской славы» — Глеб Первов, спортивный обозреватель газеты «Южная правда»; —«Человек спорта» — Александр Двойнисюк, спортивный обозреватель сайта UA-футбол. Также свои итоги подвела и Николаевская областная ассоциация спортивных журналистов, назвав победителей в номинациях «Лучшие репортеры года», «Человек спорта», «Зал славы» и «Герои спартакиады». Отметим, что в номинации «Герои спартакиады» (по итогам проводимой уже много лет подряд спартакиады журналистов) отмечен киборг, боец 79-й Николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады, спасший своих побратимов ценой собственного здоровья, Александр Терещенко, член команды телекомпании «НИС-ТВ». По информации руководителя Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов Анатолия Белоножко, в нынешней спартакиаде Саша показал лучший результат по пулевой стрельбе. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама