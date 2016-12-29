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ПриватБанк рассылает клиентам письма о состоянии депозитов

29.12.16 19:26Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Национализированный "Приват" уверяет, что со вкладами все нормально

Государственный ПриватБанк рассылает клиентам письма о том, что их с депозитами все в порядке и теперь на всю сумму вклада распространяется государственная гарантия.

"Внесены изменения в статью 57 закона "О банках и банковской деятельности", распространяющие госгарантии на полную сумму вкладов в государственных банках, к которым теперь относится и ПриватБанк", – говорится в письме банка.

В банке напомнили, что теперь управлять депозитами можно через систему "Приват24".

"Вы можете осуществлять почти все операции по депозитам, ради которых раньше приходилось посещать отделение: оформлять депозиты, пополнять вклады, просматривать сумму на депозите и начисленные проценты. В "Приват24" можно распечатать договор по вкладу", – говорится в сообщении финучреждения.

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Четверг, 29.12.2016

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