Николаевцы, вы готовы доплачивать за просмотр украинских ТВ-каналов?

Николаевское кабельное телевидение интересуется у своих абонентов: готовы ли они доплачивать за просмотр украинских телевизионных каналов

В первый день нового 2017 года в Украине вступает в силу законопроект №3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)» принятый Верховной Радой в октябре и подписанный Президентом в начале ноября. Одним из самых важных с точки зрения конечного потребителя станет то, что украинские медиагруппы получают право требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях.

На данный момент, сообщается на сайте НКТВ, медиагруппы озвучили минимальную стоимость своего контента для сетей платного ТВ при заключении договоров в декабре этого года. Особо отметим, что каналы продаются только в составе пакетов, так что сэкономить, исключив не самые интересные каналы из пакета медиагруппы, не получится.

Пакет каналов 1+1 media (6 каналов: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан ТВ» и «Бигуди») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц.

Пакет каналов StarLightMedia (6 каналов: «СТБ», «ICTV», «Новый канал», «QTV», «М1» и «М2») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц.

Пакет каналов «Медиа Группа Украина» (3 канала: «Украина», «НЛО TV» и «Индиго TV») – 0,45 грн за 1 абонента в месяц.

Пакет каналов Inter Media Group (9 каналов: «Интер», «НТН», «Мега», «Enter-фильм», «Пиксель», «K1», «K2», «Zoom» и «EuroNews») – 3 грн за 1 абонента в месяц.

«5 канал» – 0,1 грн за одного абонента в месяц.

Интересно, что данные цены указаны с оговоркой, что медиагруппы будут согласовывать окончательную стоимость пакета с каждым конкретным оператором и окончательная цена для операторов может существенно отличаться в большую сторону.

По словам представителей медиагрупп, приведенные цены действительны при заключении договора до 21 декабря 2016 года, а с 1 января 2017 года цены могут увеличиться в несколько раз. В качестве примера можно привести предложение StarLightMedia, которое в новогоднюю ночь увеличится ровно в два раза — с 0,75 грн до 1,5 грн за абонента.

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