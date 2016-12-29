Николаевцы проанализировали работу Апелляционного суда области

Закончено исследование качества функционирования Апелляционного суда Николаевской области

В рамках реализации «Системы оценки работы суда» (СОРС), разработанной согласно проекту USAID «Справедливый суд», утвержденной и рекомендованной Советом судей Украины, Апелляционный суд Николаевской области совместно с Центром по изучению общественного мнения «Наваль-эксперт» под руководством Леонида Белоконя с 10 декабря до 25 декабря 2016 г. проводил опрос посетителей апелляционного суда.

Целью указанного исследования был анализ качества деятельности, доступности правосудия и совершенствование деятельности суда.

На вопрос независимых интервьюеров отвечали посетители судебных палат по уголовным и гражданским делам, которые предоставляли ответы на ряд вопросов, предложенных Советом судей в рекомендованной анкете.

В процессе исследования по рекомендованной анкете было опрошено 60 респондентов - участников судебных процессов (30 - с судебной палаты по уголовным делам и 30 - с судебной палаты по гражданским делам). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выбор респондентов осуществлялся методом случайного отбора - каждый третий участник процесса, который покидает зал судебного заседания.

В целом, как показали результаты опроса, просматривается положительная динамика изменений в суде, а качество работы суда положительно оценивают 62,3% респондентов.

С подробным отчетом о результатах исследования можно ознакомиться здесь.