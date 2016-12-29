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Нардет от Николаевщины Ливик должен поставщикам 25 тысяч евро

29.12.16 11:16Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Народный депутат Александр Ливик, будучи руководителем компании «Зеленый Гай», задолжал зарубежным поставщикам 25 тысяч евро за поставку 25 000 литров коньячного спирта и уже третий год не возвращает долг. При этом от диалога о вариантах погашения задолженности он отказался. Об этом на пресс-конференции заявил представитель компании «Экзаль Спирит Энд Алкоголь Фри Порт ЛТД» Дмитрий Писарев.

«В 2013 году был подписан контракт между кипрской компанией «Экзаль Спирит Энд Алкоголь Фри Порт ЛТД» и компанией «Зеленый Гай» на поставку 25 000 литров коньячного спирта 68% +/- 1%. Общая стоимость контракта – 45 тысяч евро. Согласно условий, покупатель должен был оплатить 50% предоплаты и 50% после поставки товара. Мы получили 20 тысяч евро, 25 тысяч они остались должны», - рассказывает Дмитрий Писарев на пресс-конференции.

7 октября 2014 года вице-президент ОАО «Зеленый Гай» Александр Ливик направил письмо на имя Представителя компании «Экзаль Спирит Энд Алкоголь Фри Порт ЛТД» Евгении Григо, в котором, ссылаясь на ситуацию в Украине, обещал поставщикам расплатиться за поставку по контракту №131210 в течение двух недель с момента подписания письма. Однако, с того момента «Зеленый Гай» так и не оплатил вторую часть контракта.

По словам Дмитрия Писарева, он неоднократно в телефонном режиме и в переписке общался с юристом «Зеленого Гая» Николаем Конограем и с самим народным депутатом Александром Ливиком. Однако, все эти общения не дали результата. «Мы периодически звонили, напоминали, но от них ничего не было», - рассказывает господин Писарев.

Вопрос штрафных санкций за несвоевременную оплату поставки в договоре указан не был, поскольку «такие компании привыкли, что наличие контракта является гарантией его выполнения. Это единственный случай в практике нашей компании, когда мы не можем получить оплату за поставленный товар», - говорит Дмитрий Писарев.

По словам господина Писарева, сам «Зеленый Гай» никаким образом не идет на компромиссное мировое решение проблемы. «За два года они бы даже по 1 тысяче евро могли ежемесячно платить. Если бы шли даже маленькие, но регулярные платежи по выплате долга – мы бы не имели никаких претензий», - отметил Дмитрий Писарев, и добавил «Мы надеемся, что перенеся эту историю в публичную плоскость, мы все-таки сможем получить оплату за поставленный в 2014 году товар».

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Четверг, 29.12.2016

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