Нардет от Николаевщины Ливик должен поставщикам 25 тысяч евро

Народный депутат Александр Ливик, будучи руководителем компании «Зеленый Гай», задолжал зарубежным поставщикам 25 тысяч евро за поставку 25 000 литров коньячного спирта и уже третий год не возвращает долг. При этом от диалога о вариантах погашения задолженности он отказался. Об этом на пресс-конференции заявил представитель компании «Экзаль Спирит Энд Алкоголь Фри Порт ЛТД» Дмитрий Писарев.

«В 2013 году был подписан контракт между кипрской компанией «Экзаль Спирит Энд Алкоголь Фри Порт ЛТД» и компанией «Зеленый Гай» на поставку 25 000 литров коньячного спирта 68% +/- 1%. Общая стоимость контракта – 45 тысяч евро. Согласно условий, покупатель должен был оплатить 50% предоплаты и 50% после поставки товара. Мы получили 20 тысяч евро, 25 тысяч они остались должны», - рассказывает Дмитрий Писарев на пресс-конференции.

7 октября 2014 года вице-президент ОАО «Зеленый Гай» Александр Ливик направил письмо на имя Представителя компании «Экзаль Спирит Энд Алкоголь Фри Порт ЛТД» Евгении Григо, в котором, ссылаясь на ситуацию в Украине, обещал поставщикам расплатиться за поставку по контракту №131210 в течение двух недель с момента подписания письма. Однако, с того момента «Зеленый Гай» так и не оплатил вторую часть контракта.

По словам Дмитрия Писарева, он неоднократно в телефонном режиме и в переписке общался с юристом «Зеленого Гая» Николаем Конограем и с самим народным депутатом Александром Ливиком. Однако, все эти общения не дали результата. «Мы периодически звонили, напоминали, но от них ничего не было», - рассказывает господин Писарев.

Вопрос штрафных санкций за несвоевременную оплату поставки в договоре указан не был, поскольку «такие компании привыкли, что наличие контракта является гарантией его выполнения. Это единственный случай в практике нашей компании, когда мы не можем получить оплату за поставленный товар», - говорит Дмитрий Писарев.

По словам господина Писарева, сам «Зеленый Гай» никаким образом не идет на компромиссное мировое решение проблемы. «За два года они бы даже по 1 тысяче евро могли ежемесячно платить. Если бы шли даже маленькие, но регулярные платежи по выплате долга – мы бы не имели никаких претензий», - отметил Дмитрий Писарев, и добавил «Мы надеемся, что перенеся эту историю в публичную плоскость, мы все-таки сможем получить оплату за поставленный в 2014 году товар».