На Харьковском рынке хором спели "Щедрик" (ВИДЕО)

Участники флешмоба спели две популярных щедривки на Центральном рынке Харькова.

Об этом сообщает ТСН.

В разгар рабочего дня в крытом павильоне рынка несколько человек запели "Добрый вечер тебе, пане господарю". К ним присоединились и другие люди.

После этого харьковчане спели знаменитый "Щедрик" Леонтовича, композиции в этом году исполняется сто лет. Сообщается, что во флешмобе участвовал хор Харьковского Академического Театра Музыкальной Комедии (ХАТМК).