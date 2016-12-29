16.12.16 07:502450
На Харьковском рынке хором спели "Щедрик" (ВИДЕО)
|29.12.16 20:17
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Участники флешмоба спели две популярных щедривки на Центральном рынке Харькова.
Об этом сообщает ТСН.
В разгар рабочего дня в крытом павильоне рынка несколько человек запели "Добрый вечер тебе, пане господарю". К ним присоединились и другие люди.
После этого харьковчане спели знаменитый "Щедрик" Леонтовича, композиции в этом году исполняется сто лет. Сообщается, что во флешмобе участвовал хор Харьковского Академического Театра Музыкальной Комедии (ХАТМК).