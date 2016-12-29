С 1 января телеканал UBR прекращает вещание

С 1 января 2017 года телеканал UBR прекращает вещание. Об этом в Facebook сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь.

"Під ялиночку - новиночка. Закрили UBR, сиротиночку", – написал он.

В комментарии Шинкарь пояснил, что телеканал закрывается с 1 января. С этого времени в эфире "будет просто матрац".

Пи этом на сайте UBR отсутствует информация о закрытии. Отметим, что телеканал аффилирован с холдингом "Вести", реальным владельцем которого в СМИ называют экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.