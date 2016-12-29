Канал "1+1" заявил о намерении властей лишить его лицензии

Канал "1+1" обратился к Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват. Обращение размещено на странице программы новостей "1+1" - ТСН.

Кроме президента обращение адресовано спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману.

"Сегодня, 29 декабря 2016 года, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала 1+1. Две недели назад, 15 декабря, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Однако лицензию так и не выдали", - говорится в обращении.

При этом телеканал уточняет, что во время рассмотрения заявки, которое длилось 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало.

"Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала. Уважаемый Петр Алексеевич, как человек, который, в том числе, собственные средства и ресурсы инвестировал в создание СМИ в Украине, вы, как никто другой должны понимать важность этого вопроса и недопустимости развития ситуации, когда вопреки законной процедуре канал не может продлить лицензию", - отмечают подписавшиеся.

Телеканал отмечает, что удивлен тем, что Нацсовет затягивает процесс исполнения собственного решения. "На протяжении последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация Президента пытается повлиять на принятие решений Национальным Советом и передать контроль над каналом в другие руки", - говорится в тексте.

На "1+1" подчеркнули, что осуществили оплату лицензионного сбора, но все еще находятся не только в ситуации неопределенности, но и перед угрозой отключения вещания или назначении какого-либо нового постороннего руководства канала.

Среди подписавших обращение - гендиректор "1+1 медиа" В. Ткаченко, директор департамента информационного вещания С. Попов, директор департамента журналистских расследований М. Шиленко, ведущая ТСН Тиждень А. Мазур, ведущая ТСН Н. Мосейчук, ведущая ТСН Л. Таран, ведущий 1+1, артист Ю. Горбунов и уководитель Студии "Квартал-95" В. Зеленский.

По информации "Страны", в последние дни среди журналистов СМИ Игоря Коломойского (в частности, 1+1 и УНИАН) распространяются слухи о том, что в ближайшее время они могут перейти под контроль структур Петра Порошенко. Якобы это связано с процессами национализации "Приватбанка", который принадлежит тем же людям, что и 1+1. А именно - Игоря Коломойскому.

В тоже время, источники "Страны" в БПП говорят, что это все домыслы. "По нашим данным убыток телеканала 1+1 и связанных с ним медиа-ресурсов сейчас составляет примерно 70-80 млн. долларов в год, - говорит источник. - Нужно очень плохо знать Петра Алексеевича Порошенко, чтоб предположить, что он будет тратить время и средства для приобретения убыточного актива. Приобретать то, что тянет из его кармана деньги и ничего туда не приносит - противоречит жизненной философии нашего президента. Я бы еще поверил, что Порошенко мог бы хотеть просто закрыть телеканал 1+1 (тем более, что в этом его бы горячо поддержали другие крупнейшие каналы). Но это малореально. Да, Нацсовет, теоретически может не продлить лицензии по аналоговому вещанию 1+1. Но у него остаются спутниковые и цифровые лицензии, при помощи которых он покрывает почти всю территорию страны и заходит во все кабельные сети. Так что заявление 1+1 об угрозе рейдерского захвата - это всего лишь пустой пиар".