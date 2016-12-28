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Поліцейські охорони Миколаївщини організували для сімей працівників подорож на фабрику ялинкових прикрас

28.12.16 18:36Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Напередодні новорічних та різдвяних свят керівництво Управління поліції охорони Миколаївщини організувало для сімей працівників поліції охорони захоплюючу подорож у світ ялинкових іграшок та прикрас.

На Клавдіївській фабриці ялинкових прикрас екскурсантів зустрів казковий ельф, який розповів про історію фабрики, а також про процес виготовлення скляних шедеврів.

Фабрика була заснована в 1948 році. З невеликої мануфактури, яка обробляла скло для медичних потреб, фабрика перетворилася на найбільшого виробника новорічної продукції в Східній Європі.

Адже новорічні іграшки — не просто гарні вироби, а символ найулюбленіших сімейних свят — Нового року та Різдва. Це речі, які символізують тепло і добро цих свят, речі, які часто передаються з покоління в покоління і радують душу багато років.

Батьки з дітьми відвідали унікальний музей, в якому представлено ялинкові прикраси з усього світу — досягнення найкращих фабрик світу, старовинні та сучасні.

А ось дорослих особливо вразила колекція «Санта Ермітаж» — ексклюзивна серія репродукцій кращих світових художників на скляних ялинкових кулях. Картини Рембрандта, Реріха, Айвазовського, Дали, Мікеланджело, Куїнджі, Шишкіна, Моне та багатьох інших могли побачити відвідувачі цієї виставки. На створення цієї колекції пішло більше двох років — всі кулі існують тільки в одному екземплярі.

Після екскурсії у батьків з дітьми була можливість своїми руками розписати ялинкову кулю з символом 2017 року.

Для дітей це подія стала мандрівкою в казку, а для дорослих — у дитинство. У спогадах і батьків, і дітей надовго залишиться море позитивних емоцій, радості й щастя, які вони отримали від цієї подорожі.

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Среда, 28.12.2016

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