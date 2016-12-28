СМИ: Джордж Майкл сидел на героине

Смерть знаменитого британского певца греческого происхождения Джорджа Майкла стала одним из самых обсуждаемых событий в западной прессе.

Ранее в СМИ звучала информация о том, что причиной смерти Джорджа Майкла стала сердечная недостаточность. Но теперь же прозвучала информация, что смерть исполнителя вызвана героиновой зависимостью.

СМИ сообщают о том, что Джордж Майкл сидел на героине. Об этом, в частности, пишет издание The Telegraph. Источник рассказал журналистам о героиновой зависимости певца. Он отметил, что у Джорджа Майкла уже возникали проблемы со здоровьем из-за героина.

«Ему несколько раз вызывали скорую и оказывали медицинскую помощь. Он употреблял героин. Удивительно, как он смог продержаться так долго», - сообщил также бойфренд Джоржда Майкла Фадди Фавац.

Как отмечают эксперты, сердечная недостаточность действительно могла возникнуть у Джорджа Майкла, если он сидел на героине.

Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне. Его отец был греком-киприотом, а мать – англичанкой. Начал он свою музыкальную карьеру в 1981 году. Прославился исполнитель после того, как выступил в дуэте «Wham!». Ему удалось стать одним из самых известных певцов современности. Скончался Джордж Майкл в возрасте 53 лет в своем доме.