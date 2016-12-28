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Колбаса ТМ «Добра» не может быть плохой...

28.12.16 15:32Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня рынок колбасной продукции настолько велик, что глаза разбегаются, какую же именно продукцию взять к новогоднему столу и к празднованию Рождества Христова? Ведь без колбасы не обходится ни одно застолье...

И хотя этот продукт не самый необходимый в ежедневном рационе каждой семьи, кто же откажется от вкусного и ароматного кружочка колбаски на бутерброде, например, на работе в обеденный перерыв? Разве что вегетарианцы. Ну а те, кому само словосочетание напоминает вкусовые качества, не упускают момент полакомиться разнообразием колбасной продукции.

В последнее время многие хвалят продукцию ТМ «Добра», которая существует на местном рынке 22 года и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.

  • Моя дочь просто обожает «Венские» колбаски! - с восторгом восклицает моя сотрудница. - И именно этой торговой марки. Очень часто покупаем эту продукцию и довольны ее вкусовыми качествами.

Как выяснилось, в 2016 году на комбинате произошла реконструкция, произведен ремонт, установлено европейское оборудование, внедрена новая технология производства.

  • Сегодня комбинат выпускает более 100 наименований продукции, - рассказала руководитель Анна Леонидовна Савина. - Это вареные колбасы, сосиски, полукопченая линейка, деликатесная группа. Нашей фирменной продукцией является линейка колбасок премиум-класса - «Индюшиные», «Бараньи», «Мюнхенские», «Венские» и т. п.

Продукцию ТМ «Добра» можно найти в городских торговых точках Николаева и районов области. Мы обслуживаем рестораны и кафе, в том числе в летний период курортную зону. И слышим от потребителей нашей продукции только положительные отзывы.

Если вам, дорогие читатели, еще не приходилось попробовать вкусные колбаски премиум-класса ТМ «Добра», у вас есть прекрасный повод приобрести к праздничному столу этот обожаемый всеми продукт и убедиться в том, что название торговой марки соответствует его качеству.

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Среда, 28.12.2016

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