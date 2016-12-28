Луценко пообещал повысить зарплату прокурорам до 18 тысяч гривен

Заработная плата работников органов прокуратуры 2017 года будет повышена на 61%, до 15-18 тыс грн в зависимости от выслуги лет. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время рабочей поездки в Донецкую область, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Кроме того, по его словам, также запланировано повышение ежемесячной компенсации затрат на аренду жилья с 2,5 тыс. грн до 4 тыс. грн (на 61% по сравнению с 2016 годом), которая выплачивается как ежемесячная премия.

Генеральный прокурор отметил, что такое повышение заработной платы стало возможным в первую очередь благодаря поддержке президента и парламента, которые увидели, что "прокуратура дает результат и действует эффективно".

Вместе с тем, Луценко подчеркнул, что "все достижения основываются на работе рядовых работников".