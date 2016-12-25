Верхний банер

«Двери закрыты уже навсегда», - Сенкевич рассказал о пользе войны для Украины

25.12.16 12:28Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что несмотря на потери, которые понесла Украина в противостоянии на востоке, эта война дала ей то, чего Украина не имела ранее. А именно — понимание, кто ей друг, а кто — враг.

Своё мнение городской голова высказал в субботу, 24 декабря, на импровизированном митинге перед возложением цветов к памятнику Вячеславу Черноволу.

  • Если бы не избрали Януковича президентом, возможно, сегодня не было бы войны. Но если бы не эта война, мы бы не определились как нация. Сегодня мы объединены дверьми, которые закрыты уже навсегда. И если бы не эта война, то мы бы, возможно, ещё ходили этими дверями туда-сюда. А сейчас мы уже определились и понимаем, где у нас родные, а где у нас враги, волки в овечьей шкуре, которые заходили к нам, - сказал николаевский мэр.

И понимать это, по мнению мэра, начали многие простые люди.

  • На сегодняшний день в Украине гибнут лучшие сыновья. Люди, братья, которые наши с вами родственники. И мои соседи, которые думали, что война где-то там на востоке, что это не их не касается, они уже понимают, когда к ним приходят гробы с их сыновьями, братьями, родителями. Возврата уже нет, - говорил Александр Сенкевич.

На этом же мероприятии Сенкевич назвал Советский Союз «стойлом для овец».

Новостной Николаев

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 25.12.2016

Закругление верхнее-левое

18:47Сколько за час зарабатывают украинцы, европейцы и американцы

18:28Николаевщина потеряла в АТО еще одного бойца

18:05В Николаеве возле развлекательного центра мужчине сломали челюсть

17:4612 странных рождественских традиций

17:29Готовимся к Новому году: украинцам рассказали, во сколько обойдется красная икра

17:19Один из пассажиров Ту-154 остался жив по счастливой случайности

17:07В Матвеевском лесу уничтожают елки

16:52Крушение Ту-154: украинцы несут цветы к посольству РФ в Киеве

16:38В Николаеве в День ввода советских войск в Афганистан почтили память погибших воинов

16:24Умерла стюардесса из Книги рекордов Гинесса, пережившая падение с 10-километровой высоты

16:07Крушение Ту-154: Кобзон должен был лететь на рухнувшем самолете

16:00В Южноукраинске именем Владимира Фукса назвали улицу

15:43Солист хора Александрова остался жив благодаря рождению третьего ребенка

15:19Рада одобрила повышение акциза на бензин

14:56В новогоднюю ночь «Норма» отключит многие телеканалы

14:25Депутаты Николаевского облсовета со второго раза выделили 4,7 млн гривен на пиар в СМИ

14:03Появилась запись последнего разговора с экипажем разбившегося Ту-154 Минобороны РФ (ВИДЕО)

13:45В Турции арестованы более полутора тысяч человек за посты в соцсетях

13:33Погибла Доктор Лиза. Что нужно знать украинцам о волонтере Елизавете Глинке

13:22В Киеве горит "Дарынок". Свидетели говорят о поджоге и жертвах (ВИДЕО)

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

11.12.16 19:162410

Американские ученые развеяли главные мифы о сексе

11.12.16 19:342460

«Скорее мёртв, чем жив» - Эдуард Гурвиц

11.12.16 19:502290

Миколаївщина. Станом на 16:00 в п’яти громадах проголосували 35% виборців

11.12.16 19:582440

Бавария дарит пиво и сосиски за победы над конкурентами

Самые читаемые

21.12.16 16:067670

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

13.12.16 19:167650

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:326070

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

22.12.16 18:464260

Троллейбус везет в детство

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама