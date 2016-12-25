«Двери закрыты уже навсегда», - Сенкевич рассказал о пользе войны для Украины

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что несмотря на потери, которые понесла Украина в противостоянии на востоке, эта война дала ей то, чего Украина не имела ранее. А именно — понимание, кто ей друг, а кто — враг.

Своё мнение городской голова высказал в субботу, 24 декабря, на импровизированном митинге перед возложением цветов к памятнику Вячеславу Черноволу.

Если бы не избрали Януковича президентом, возможно, сегодня не было бы войны. Но если бы не эта война, мы бы не определились как нация. Сегодня мы объединены дверьми, которые закрыты уже навсегда. И если бы не эта война, то мы бы, возможно, ещё ходили этими дверями туда-сюда. А сейчас мы уже определились и понимаем, где у нас родные, а где у нас враги, волки в овечьей шкуре, которые заходили к нам, - сказал николаевский мэр.

И понимать это, по мнению мэра, начали многие простые люди.

На сегодняшний день в Украине гибнут лучшие сыновья. Люди, братья, которые наши с вами родственники. И мои соседи, которые думали, что война где-то там на востоке, что это не их не касается, они уже понимают, когда к ним приходят гробы с их сыновьями, братьями, родителями. Возврата уже нет, - говорил Александр Сенкевич.

На этом же мероприятии Сенкевич назвал Советский Союз «стойлом для овец».