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Депутаты Николаевского облсовета со второго раза выделили 4,7 млн гривен на пиар в СМИ

25.12.16 14:25Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Депутаты Николаевского областного совета с большим трудом проголосовали за выделение средств на пиар в средствах массовой информации в размере 4,7 миллионов гривен.

Вопрос об утверждении областной программы поддержки средств массовой информации и обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на 2017-2021 год выносился на голосование сессии облсовета.

Депутат Петр Паламарюк сказал, что ему непонятно, почему расходы на СМИ увеличены почти на 10 раз и поинтересовался для чего это было сделано.

Вице-губернатор Александр Кушнир ответил, что средства, которые выделялись до этого, практически не выполняли свою основную функцию. По мнению заместителя председателя ОГА, люди должны быть в курсе всех событий, которые происходят в облгосадминистрации и облсовете.

Экс-заместителю главы облсовета, «бютовцу» Михаилу Соколову наоборот идея с выделением средств для СМИ пришлась по душе. Соколов заявил, что увеличение средств также расширит круг интернет-изданий и телеканалов, в которых будут освещать деятельность ОГА и облсовета, в связи с чем предложил прекращать финансирование и разрывать договора с теми, кто будет «необоснованно» затрагивать честь и достоинство того, или иного политического деятеля. Депутат потребовал включить в проект решений пункт, о разрыве договора с изданием, которое некорректно себя ведет.

-Это ни в коем случае не цензура, не ущемление прав, пусть они ведут себя, как считают нужным, - подытожил «бютовец».

Глава областного совета Виктория Москаленко полностью согласилась с замечанием Михаила Соколова.

Депутат Вадим Олабин попросил коллег вообще не поддерживать данную программу. По словам Олабина, в нынешнем году планируется осуществить покупку кардиостимуляторов и прочих медицинских спецсредтсв для кардиологического отделения на 996 тысяч гривен, а лекарственные препараты для лечения детей с ДЦБ всего на 550 тысяч гривен.

-Что мы делаем? Посмотрите на эти цифры! В прошлом году по этой программе израсходовали 300 тысяч гривен, а в следующем мы хотим израсходовать 4 миллиона 700 тысяч. У нас что, больше некуда деть деньги? Я не против освещения деятельности облгосадминистрации и облсовета. На мое усмотрение, было нормальным предложение бюджетной комиссии о выделении 1 миллиона гривен: 500 тысяч ОГА и 500 тысяч облсовету. У нас есть областные учреждения, где живут дети у которых нет родителей, они не могут выйти на прогулку, потому что у них нет соответствующей обуви. А мы четыре миллиона отдаем непонятно на что, - резко прокомментировал программу Олабин.

Александр Кушнир ответил депутату, что медучреждения сами попросили именно такую сумму на закупки и больницы обеспечены. Также он повторился, что люди должны знать какие программы принимаются, как работают депутаты и пользоваться полученной информацией.

Депутат Александр Ясинский потребовал добавить в проект решений еще одну правку — рациональное распределение эфирного времени между депутатами. Ясинский также добавил, что считает выделение таких средств обычным подкупом всех СМИ на территории Николаевской области.

Москаленко согласилась с данным предложением и предложила перейти к голосованию, которое депутаты тут же провалили. «За» выделение средств проголосовали 28 человек, против — 1, воздержались — 6, не голосовали — 13.

Принятие программы спас приход председателя ОГА Алексея Савченко. Завидев губернатора еще в дверях, Москаленко тут же выпалила: «ставим повторно на голосование», объясняя это тем, что программу нужно принять и сейчас речь не идет о суммах.

В итоге, решение всё таки было принято. «За» проголосовали 34 депутата, против — 1, воздержались — 4, не голосовали — 9.

После принятие программы, глава облсовета зачем-то озвучила фамилии депутатов, которые не нажали «зеленую кнопочку», хотя такой процедуры ранее в облсовете не наблюдалось.

Так или иначе, но программа была принята.

Nikmedia.com.ua

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