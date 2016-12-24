Зарплаты спасателей вырастут на 80%, - Аваков

Согласно государственному бюджету на 2017 год, зарплата спасателей будет повышена на 80%.

Как сообщает "112 Украина", об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Это очень важный для меня показатель, потому что мы должны делегировать вам все возможности, и тогда государство и люди могут от вас требовать. Это первый шаг, и, несмотря на такие большие проценты, очень маленький шаг", - отметил глава МВД.

"Мы в этом году сделаем еще такие шаги. Потому что на сегодняшний день, несмотря на такое повышение, я все еще оцениваю заработную плату наших спасателей как несколько неадекватную", - сказал он.