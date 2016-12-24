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Начальник гороно Николаева Анна Деркач уверила депутатов, что родители несут деньги в школы добровольно (ВИДЕО)

24.12.16 17:12Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Власть не может запретить родителям делать взносы в школьные фонды

23 декабря в ходе заседания сессии, начальник управления образования городского совета Анна Деркач, отвечая на вопрос депутата Федора Панченко о школьных сборах, сообщила, что все взносы в школьные фонды родители николаевских школьников делают добровольно. Об этом пишут Никвести.

-Относительно родительских взносов – это их желание. У нас есть согласно действующему законодательству, статья в Законе Украины «Об образовании» о том, что другими источниками финансирования также могут быть юридические и физических лица, которые могут вносить свои благотворительные взносы для укрепления материально-технической базы. Это исключительно на добровольной основе осуществляется, - заявила Анна Деркач.

В этом году школам города было выделено финансирование из городского бюджета на покупку бумаги, моющих средств и теплоотражающей пленки.

-В этом году мы на содержание учебных заведений, кроме оплаты коммунальных услуг, кроме питания, заработной платы и текущих и капитальных работ, мы выделили средства на приобретение моющих средств. Мы выделили средства на обеспечение бумагой и теплоотражающей пленки, которой заведения уже обеспечены. Большие школы по 2 рулона, меньше – по одному. В следующем году мы заложили более 4 миллионов средств, именно на содержание. Бумага, моющие средства, - рассказала Анна Деркач.

Свою подчиненную поддержал мэр Александр Сенкевич, подчеркнув, что власть не может запретить родителям делать взносы в школьные фонды, где учатся их дети.

-Мы не можем запретить сбор средств, если родители желают улучшить пребывание своих детей в школе. Мы не можем этого сделать. Но мы можем сделать это процесс прозрачным, - сказал Александр Сенкевич.

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Суббота, 24.12.2016

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