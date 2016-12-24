В Николаеве "Зоря"-"Машпроект" чествовала лучших работников года

Ежегодно в преддверии новогодних праздников ГП «Зоря»-«Машпроект» подводит итоги работы и чтит лучших работников года - лауреатов премии ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» и победителей конкурса «Лучший по профессии». В церемонии награждения принял участие и председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

«Все, что делает сегодня предприятие - это большой вклад в развитие нашей области и всей страны, - сказал Алексей Савченко, обращаясь к работникам предприятия и гостей праздника. - Я даже не представлял, что «Зоря»-«Машпроект» такое мощное предприятие, с такими большими заказами от иностранных компаний. Благодарю вас за вашу работу », - сказал глава области.

При этом он отметил, что вопрос отмены тендера на модернизацию газотранспортной системы, в котором победило предприятие «Зоря»-«Машпроект», и за которы завод мог получить миллиард гривен, надо решать на государственном уровне.

«Я оставляю за собой методы борьбы в решении этого вопроса. Завод должен реализовывать подобные проекты. Уверен, мы победим », - заявил Алексей Савченко.

Председатель облгосадминистрации рассказал присутствующим, что за последние два месяца экономические показатели развития Николаевской области значительно выросли. По данным Минрегиона, в общем рейтинге областей Украины Николаещина заняла пятое место.

Среди достижений Алексей Савченко назвал и включение области в «таможенный эксперимент», и подписание соглашения между Правительством и Европейским инвестиционным банком, которое предусматривает привлечение инвестиций для электрификации и модернизации николаевской железной дороги, и принятие прогрессивного областного бюджета, сообщает пресс-служба ОГА.

«Но при всех этих достижениях есть и проблемы, - сказал губернатор. - Одна из них - задолженность по выплатам заработных плат на таких предприятиях как «Судостроительный завод им. 61 коммунара ». На сегодня она достигает 5 миллионов гривен. Это недопустимо! Я обращаюсь к руководству «Укроборонпрома»: пожалуйста, сделайте так, чтобы люди получили зарплату и пришли к празднику с деньгами. Это моя государственная позиция », - подчеркнул Алексей Савченко.

Почетными грамотами главы облгосадминистрации были награждены Олег Блатов, Александр Палеев, Ольга Шишлянникова и Сергей Мальченко.