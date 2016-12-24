Молодая британка собирается выйти замуж за робота‍

Молодая жительница Великобритании по имени Лилли сделала сенсационное признание - она испытывает романтические чувства не к противоположному полу, а к роботам.

Более того, британка шокировала общественность своим заявлением о том, что именно с роботом она планирует сочетать себя узами брака.

Лилли призналась, что необычную тягу к роботам она почувствовала еще совсем в юном возрасте.

«Я почувствовала некую связь с роботами, когда мне было 19 лет», - приводит портал Trendyvivo слова британки – «Более того, роботы начали у меня вызывать сексуальное желание».

Связать свою жизнь с роботом, а не с человеком, девушка окончательно решила после неудачного сексуального опыта с парнем, который не смог доставить ей удовольствия.

На вопрос о том, были ли у Лилли сексуальные отношения с роботом она ответила, что секс для нее не главное.

«Самое важное для меня - это чувства», - заявила британка – «Секс приносит только неприятные ощущения».

Стоит отметить, что Лилли в будущем будет и сама создавать роботов, поскольку сейчас она учится на разработчика робототехники. Девушка уже поставила себе за цель - создать робота, способного в полной мере заменить мужчину или женщину.

Британка считает, что человекоподобные роботы могут помочь людям избежать одиночества и обрести настоящее счастье.