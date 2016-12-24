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Премьер-министр Украины вошел в список влиятельнейших евреев мира

24.12.16 11:15Сколько просмотров этой статьи82Сколько комментариев этой статьи0

Министерство по делам диаспоры Израиля опубликовало список 15 самых влиятельных евреев мира, оставивших заметный след в уходящем 2016 году.

Материал вышел в виде спецприложения к самой массовой газете Израиля "Исраэль ха-Йом" ("Израиль сегодня") и газете правой ориентации "Макор Ришон" ("Первоисточник"), передает Forum Daily.

Первое место отдано великому музыканту и исполнителю Леонарду Коэну, который скончался осенью 2016 года. Также в списке указан "свежий" лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан (Роберт Алан Цимерман). Также среди потерь этого года обозначен Нобелевский лауреат Эли Визель.

Четвертым в этом престижном списке был указан премьер-министр Украины, 38-летний Владимир Гройсман. Как следует из статьи, Гройсман - внук еврея, который чудом спасся во время Холокоста, притворившись мертвым в яме среди расстрелянных. Также указывается, что занимая посты мэра Винницы, вице-премьера Украины и спикера Верховной Рады, он никогда не скрывал своих еврейских корней и приходил по религиозным праздникам в синагогу.

Составители рейтинга сообщают, что часть родственников Гройсмана репатриировалась в Израиль, проживая сейчас в городе Ашдод.

Кроме того, среди наиболее влиятельных бизнесменов-евреев в списке обозначен 83-летний американский миллиардер Шелдон Адельсон (состояние более $30 млрд), известный своей поддержкой Республиканской партии, Дональда Трампа и Государства Израиль.

Среди женщин этого списка наиболее "звездное" место занимает 35-летняя Иванка Трамп - дочь избранного президента США, которая приняла ортодоксальный иудаизм и получила еврейское имя Яэль. Эксперты говорят, что Иванка оказывает большое влияние на отца. Вместе со своим мужем-евреем Джаредом Кушнером Яэль (Иванка) Трамп будут частыми гостями в Белом доме, в связи с чем впервые в истории там будет оборудована кошерная кухня.

Напомним, что рабочий визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль состоится 27-28 декабря 2016 года.

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Суббота, 24.12.2016

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