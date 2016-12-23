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Двое николаевских нардепов от БПП заняли почетные места в рейтинге "кнопкодавства"

23.12.16 20:51Сколько просмотров этой статьи106Сколько комментариев этой статьи0

Это возглавивший рейтинг Александр Ливик и Борис Козырь.

Статистическое исследование было подготовлено движением "Чесно". В результате выявлено, что Ливик был уличен в 4-х таких фактах, а Козырь в 3-х. Оба депутата, пишет Новостной Николаев, представляют фракцию БПП "Солидарность".

Неличное голосование или "кнопкодавство" в Верховной Раде - преступление и нарушение Конституции Украины, признано Евросудом по правам человека, но которого не введено никакой ответственности. Преступность такой практики признают ряд стран, где по законодательству за неличное голосования введена уголовная ответственность. В Украине зарегистрировано только законопроект № 1895 [3] который предусматривает довольно незначительную ответственность от лишения депутата права на некоторый период участвовать в пленарных заседаниях, выплат, права занимать некоторые должности в ВР, к поездкам в командировки за государственный счет.

Термин "кнопкодав" употребляется в отношении депутатов ВР Украины, которые, из личной заинтересованности, во исполнение решения фракции и/или ее руководителя или по другим причинам на пленарных заседаниях голосуют за другого отсутствующего народного депутата (депутатов) по его (их) согласия и/или по доверенности. Это широкий термин, употребляемый в явления, как практика неличного голосования. Принимаются другие названия этого явления - "голосования в темную", "заочное голосование", "многостаночное голосования", "голосование за себя и за того парня", "рояльное голосования", "пианизм". Наряду с "тушением", кнопкодавства является одним из проявлений политической коррупции и кризиса парламентаризма в Украине. Явления неличного голосования берут начало еще с 2000-х годов.

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