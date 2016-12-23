Жители Южноукраинска намерены перекрыть трассу "Ульяновка-Николаев", требуя выделить земельные участки воинам АТО

Об этом сообщает местное издание "Барометр Южноукраинска"

В воскресенье, 25 декабря, южноукраинские участники АТО планируют провести бессрочную акцию протеста, в ходе которой могут перекрыть трассу «Ульяновка-Николаев».

Об этом идёт речь в письме руководителя южноукраинской общественной организации «Воинов и ветеранов АТО» Виталия Фуколяка.

— «Мы, общественная организация «Воинов и ветеранов АТО» и союз волонтёров «Мирное небо», уведомляем Вас о проведении мирной бессрочной акции протеста, которая будет проходить 25 декабря в 10:00 часов утра в форме митинга на трассе «Ульяновка-Николаев» (район Шахт), в соответствии со ст. 39 Конституции Украины», — говорится в документе.

Цель данной акции направленна на согласование Николаевской облгосадминистрации плана градостроительного мониторинга 6-го микрорайона г. Южноукраинск для обеспечения изменений в Генеральный план, который даст возможность распределить земельные участки для воинов АТО. Приблизительное количество людей – 200 человек.

Кроме того, участники АТО готовы оказывать сопротивление на случай подавления акции. Для этого они заготовили автомобильные шины, дрова, бочки и другие технические средства для необходимой самообороны.

— «Средства: флаги, столы, автотранспорт, шины б/у, бочки, лесоматериалы для разжигания костра – обогрева людей, и другие технические средства для самообороны, которая необходима для проведения акции», — указывается в письме.

По словам участников АТО, руководитель благотворительного фонда «Мирное небо» Сергей Пелюх отказался принимать участие в митинге, но женщины-волонтёры выразили готовность поддержать участников боевых действий и присоединятся к бойцам АТО.