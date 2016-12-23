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Лукашенко подарил Кучме петуха

23.12.16 12:20Сколько просмотров этой статьи96Сколько комментариев этой статьи0

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и второй президент Украины Леонид Кучма провели встречу, во время которой обменялись подарками, передает УНН со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

"Стороны тепло пообщались и обменялись подарками", - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

В свою очередь, "Газета.ру" сообщает, что на встрече накануне Нового года А. Лукашенко подарил Кучме петуха.

"Белорусский лидер вручил второму президенту Украины символ 2017 - плюшевого петуха. Леонид Кучма презентовал сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли", - говорится в сообщении.

Кроме того, в фонде Л. Кучмы подтвердили встречу экс-президента Украины с А. Лукашенко.

"Президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма совершил рабочую поездку в Минск, где встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Во время беседы речь шла обо всем спектре двусторонних белорусско-украинских отношений, а также о ходе Минского процесса. Леонид Кучма поблагодарил Александра Лукашенко за содействие Беларуси в организации работы Трехсторонней контактной группы ", - говорится в сообщении.

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Суббота, 24.12.2016

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