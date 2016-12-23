Юрий Бирюков показал новую экипировку для армии
|23.12.16 10:30
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На следующий год финансирование закупок вещевого обеспечения армии увеличено и составит 2,5 миллиарда гривень.
Советник президента Юрий Бирюков показал фотографии экипировки и одежды для ВСУ, которые планируется закупить в следующем году.
По его словам, на 2017 год финансирование закупок вещевого обеспечения армии увеличено и составит 2,5 миллиарда гривень.
Бирюков также называл цифры планов закупок следующего года. В частности, планируется закупить 30 тысяч разгрузочных поясных систем, тысячи подсумок для гранат, ВОГов, снайперских, автоматных магазинов и для аптечек.
Кроме того, планируется закупить три типа берцев (летние, демисезонные, зимние), четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка), три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние), флисовый костюм-утеплитель, три типа нательного белья, очки, рюкзаки и так далее.
Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами измеряющимися.