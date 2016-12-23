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Юрий Бирюков показал новую экипировку для армии

23.12.16 10:30Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

На следующий год финансирование закупок вещевого обеспечения армии увеличено и составит 2,5 миллиарда гривень.

Советник президента Юрий Бирюков показал фотографии экипировки и одежды для ВСУ, которые планируется закупить в следующем году.

По его словам, на 2017 год финансирование закупок вещевого обеспечения армии увеличено и составит 2,5 миллиарда гривень.

Бирюков также называл цифры планов закупок следующего года. В частности, планируется закупить 30 тысяч разгрузочных поясных систем, тысячи подсумок для гранат, ВОГов, снайперских, автоматных магазинов и для аптечек.

Кроме того, планируется закупить три типа берцев (летние, демисезонные, зимние), четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка), три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние), флисовый костюм-утеплитель, три типа нательного белья, очки, рюкзаки и так далее.

Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами измеряющимися.

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Пятница, 23.12.2016

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