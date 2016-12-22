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Более трети украинцев мечтают вернуть Советский Союз

22.12.16 19:40Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

35% украинцев в возрасте от 18 лет хотят восстановления Советского Союза из-за высоких социальных гарантии, надежды на будущее и отсутствие конфликтов. которые были в этом государстве.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра политических и экономических исследований им. Александра Разумкова.

Почти две трети (65%) опрошенных, отвечая на вопрос "Желаете ли Вы восстановления Советского Союза?" отметили, что они не хотят восстановления Советского Союза. При этом противоположное мнение высказали 35% отвечающих, причем, 13% ответили, что просто хотят вернуть СССР, еще 22% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально".

Во всех регионах страны те, кто не хотят восстановления СССР, составляют большинство, 51% на Востоке и 87% на Западе.

Значительная разница в ответах наблюдается в зависимости от национальности. Если среди этнических украинцев ответили, что не хотят восстановления Советского Союза 69%, то среди этнических русских - 39%.

Чем моложе респонденты, тем меньше они хотят восстановления СССР. Среди опрошенных в возрасте до 29 лет не хотят восстановления Советского Союза 83%. Среди людей, кому 60 лет и более - 44%.

Основными положительными характеристиками СССР, из-за которых его возвращение было бы желательно большинство назвали уверенность в завтрашнем дне (70%), высокий уровень социальных гарантий (64%), бесплатное получение высшего образования (58%), отсутствием безработицы (55%), достаточный материальный уровень жизни (53%), гордость за великую державу в планетарном масштабе (50%), стабильность и отсутствие вооруженных конфликтов (46%).

Исследование проводилось с 18 по 23 ноября во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 тыс. 15 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Четверг, 22.12.2016

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