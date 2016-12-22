Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

В социальных сетях размещено первое официальное обращение Председателя Правления "Приватбанка" Александр Шлапака.

Оно появилось на странице нового пресс-секретаря банка Ирины Музычук в Facebook.

"Приватбанк работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений", - заявил председатель правления Приватбанк Александр Шлапак в обращении к клиентам и работникам банка.

Шлапак заявил, что новая команда с успехом справилась с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка.

"Хочу поблагодарить представителей фонда гарантирования, Национального банка, сотрудников и топ-менеджмента Приватбанка за завершение этого переходного периода в такие сжатые сроки, это была непростая задача и уникальный проект даже по мировым меркам, с которым мы успешно справились, - отметил Александр Шлапак. - И самое главное, большое спасибо нашим клиентам за доверие, выдержку и терпение. Извините, если доставили вам неудобства - мы сделали все, чтобы процесс смены собственников банка прошел безболезненно для клиентов".

Отмечается, что работа банка после паники стабилизировалась, объемы получения наличных в банкоматной сети банка вернулись к средним по 2016 году показателей чуть больше 1 млрд грн в сутки, только за последние сутки в банке оформлено более 2000 новых депозитов, не только гривневых.

Также Шлапак сообщил, что команда банка меняться не будет.

"Я был удивлен слухами о том, что сейчас сотрудников заменит новая команда. Это не так. Система оплаты труда и кадровая политика остается неизменной. Если в будущем возникнет необходимость внести в нее изменения - это будет тщательно и всесторонне обсуждаться с сотрудниками", - цитируют Шлапака в сообщении пресс-службы.