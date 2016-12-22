Сегодня парламентарии рассмотрят исключение Савченко из делегации в ПАСЕ

Фото: facebook.com / alexeygoncharenko

22 декабря Верховная Рада рассмотрит предложение об исключении народного депутата Украины Надежды Савченко из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция БПП).

Также он сообщил о включении в состав делегации Украины 2 других народных депутатов.

Напомним, что 16 декабря народный депутат Георгий Логвинский заявил, что по его мнению, для исключения народного депутата Надежды Савченко из делегации Украины в ПАСЕ в Верховной Раде не хватит голосов.

Как сообщалось, комитет Рады рассмотрит исключение Савченко из делегации ПАСЕ. По словам секретаря комитета Рады по европейской интеграции Елены Сотник, Савченко стала внефракционной, а "согласно регламенту представители в ПАСЕ - это представители фракций".

Кроме того, 20 декабря Надежду Савченко официально исключили из фракции "Батькивщина". Она в свою очередь заявила, что ее выход из фракции связан с желанием принимать те решения, за которые она сама несла бы ответственность.