Сегодня парламентарии рассмотрят исключение Савченко из делегации в ПАСЕ
Фото: facebook.com / alexeygoncharenko
|22.12.16 08:01
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22 декабря Верховная Рада рассмотрит предложение об исключении народного депутата Украины Надежды Савченко из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция БПП).
Также он сообщил о включении в состав делегации Украины 2 других народных депутатов.
Напомним, что 16 декабря народный депутат Георгий Логвинский заявил, что по его мнению, для исключения народного депутата Надежды Савченко из делегации Украины в ПАСЕ в Верховной Раде не хватит голосов.
Как сообщалось, комитет Рады рассмотрит исключение Савченко из делегации ПАСЕ. По словам секретаря комитета Рады по европейской интеграции Елены Сотник, Савченко стала внефракционной, а "согласно регламенту представители в ПАСЕ - это представители фракций".
Кроме того, 20 декабря Надежду Савченко официально исключили из фракции "Батькивщина". Она в свою очередь заявила, что ее выход из фракции связан с желанием принимать те решения, за которые она сама несла бы ответственность.