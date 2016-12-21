Нардепы хотят поднять себе зарплаты - СМИ

Депутаты запланировали зарплаты 25,920 гривен у обычного члена парламентского комитета. Зарплаты нардепов в 2017 году составят от 25,920 гривен у обычного члена парламентского комитета или комиссии до 32 тысяч гривен у председателя Верховной Рады, пишет Украинская правда со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Документ также предусматривает выделение на одного депутата 28 510 гривен в год на проезд по территории Украины, 168 тысяч гривен – на компенсацию аренды жилья, 4900 гривен на междугородные телефонные разговоры, 4000 гривен на командировки помощников, 2670 – на аренду и содержание помещений в избирательных округах и 750 гривен на канцелярские принадлежности.

В целом расходы на обеспечение работы Рады в 2017 году будут увеличены до 1 миллиарда 128 миллионов 399 тысяч 400 гривен.

Издание пишет, что соответствующее постановление Верховная Рада планирует рассмотреть в пятницу.

Напомним, сейчас зарплата у депутатов составляет 17,6 тысяч гривен.