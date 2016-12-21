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Фанаты Ольги Фреймут требуют уволить ее с "1+1" после съемок в российском сериале

Фото: Скриншот сериала/24tv.ua
21.12.16 18:46Сколько просмотров этой статьи132Сколько комментариев этой статьи0

Украинские телезрители раскритиковали участие телеведущей Ольги Фреймут в сериале "Отель Элеон", который назвали "российским". Премьера сериала состоялась на российском канале СТС.

Об этом сообщает "24 канал".

Телеведущая сыграла в сериале эпизодическую роль, однако зрители потребовали уволить ее с "1+1".

В сериале Фреймут сыграла роль инспектора, которая приехала на проверку отеля. Телеведущая также снялась в весьма пикантных сценах в постели. Однако в сериале Фреймут говорит не своим голосом: роль инспектора озвучивала другая актриса, чтобы не было украинского акцента.

Между тем, на канале YouTube уже появилась 15 серия сериала "Отель Элеон", которую просмотрели более миллиона пользователей сети.

В комментариях пользователи сети подняли волну обвинений и оскорблений в адрес Ольги Фреймут. Некоторые из них предложили больше не транслировать ни одной программы, где Фреймут выступает в роли ведущей. Другие же комментаторы признались, что не ожидали от Ольги такого "предательства".

Сама Ольга Фреймут пока никак не отреагировала на шквал критики. А вот на сайте "1+1 media" развеяли смуту критиков сериала, заявив, что сериал "Отель Элеон" был снят по заказу "1+1 media" и является спин-оффом ситкома "Кухня". Съемки сериала проходили в Москве и Киеве.

"Отель Элеон" является продуктом совместного производства студии "Yellow, Black and White" и украинского продакшена "sister's Production". "Мы благодарны интернет-пользователям за бдительность, однако рекомендуем, в первую очередь, обращать внимание на те случаи, когда российские сериалы выдают за украинские, а не на продукты, созданные в ко-продакшене в соответствии со всеми требованиями украинского и европейского рынков", - говорится в официальном сообщении "1+1 media".

"Страна"

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Четверг, 22.12.2016

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