Киевляне требуют признать права бездомных котов

В петиции требуется провозгласить котов полноправными свободными жителями украинской столицы

На сайте Киевсовета появилась петиция с требованием признать уличных котов полноправными свободными жителями города. По словам автора петиции, для защиты животных от жестокого обращения необходимо признать уличных котов частью экосистемы Киева и запретить их беспричинный вылов и убийство. "В последнее время в столице нашей страны наблюдается ужасная тенденция к увеличению количества случаев заделки котов в подвальных помещениях жилых зданий. С целью защиты животных от подобного жестокого обращения, необходимо признать уличных котов частью экосистемы города Киева и запретить их беспричинный вылов и убийства", — пишет автор петиции и добавляет, что Киеву следует взять за пример практику европейских городов и позволить котам свободно жить и передвигаться в подвалах и на чердаках, так как они выполняют крайне важную функцию — уничтожают грызунов, которые разносят инфекции.

Кроме того, предлагается уделить особое внимание вопросу размножения уличных котов: проведению мероприятий по гуманной биостерилизации, вакцинации, регистрации и обустройству домов, пишет "Сегодня".

В петиции требуется соответствующим постановлением городского совета провозгласить котов полноправными свободными жителями Киева. Также автор петиции просит внести соответствующие изменения в правила благоустройства, правила содержания домов и придомовой территории, сделать соответствующие дополнения к полномочиям.

Петиция была зарегистрирована 20 декабря. Она будет рассмотрена Киевсоветом в случае, если за 89 дней наберет 10 тысяч голосов. За день петиция собрала более 1100 подписей.