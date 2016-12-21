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У Татьяны Булановой появился новый ухажер

21.12.16 20:00Сколько просмотров этой статьи136Сколько комментариев этой статьи0

Как оказалось, певица Татьяна Буланова не долго горевала в одиночестве после расставания с Владиславом Радимовым

. Всего через несколько недель певице стал оказывать знаки внимания ее коллега и музыкант Александр Попов. В связи с чем поклонники Татьяны даже предположили, что именно Александр стал причиной развода супругов, однако Попов отрицает все обвинения в свой адрес, добавив, что готов на все ради любимой.

«Я обычный парень, который прошел огонь, воду и медные трубы. Надо драться – буду драться, нужно вагоны разгружать – пойду! Я работы не боюсь, трудностей и угроз тоже. Если Татьяне понадобится помощь, я для нее все сделаю, и даже больше», – утверждает Попов.

Между тем, на вопрос журналистов о возможной измене Радимова Александр внятного ответа дать так и не смог, хотя сказал, что не исключает предательства со стороны бывшего мужа Татьяны.

«Утверждать не могу: свечку, как говорится, не держал. Но хочу сказать одно: все спортсмены, проводники и пилоты – самые сексуально озабоченные люди. Тестостерон у них зашкаливает – им нужно куда-то девать энергию. Это не пустые слова: многие ученые говорят об этом. Секс у них, как еда – 3 раза в день, а то и больше», – высказал свою точку зрения Попов.

Напомним, 7 декабря нынешнего года Татьяна Буланова подтвердила свой развод с мужем — тренером футбольного клуба «Зенит 2» Владиславом Радимовым.

Супруги прожили в браке 11 лет. Журналистам певица сообщила, что не жалеет о своем решении, так как не видит смысла жить в браке без любви. При этом Татьяна рассказала, что очень переживает за сына Никиту. Как призналась певица, мальчик пока не знает, что родители расстались.

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Четверг, 22.12.2016

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