49-летняя Николь Кидман станет мамой‍ в пятый раз

В семье 49-летней оскароносной актрисы Николь Кидман и её мужа кантри-исполнителя Кита Урбана ожидается пополнение.

В СМИ появилась информация, что Николь вместе с мужем планируют взять из приюта в Индии мальчика. Очевидно, расширением семьи пара намерена отметить десятилетие совместной жизни.

Надо сказать, что ранее Кидман говорила о своем желании усыновить ребенка по примеру своей героини в фильме «Лев». Там героиня Кидман, Сью, берет на воспитание 5-летнего мальчика из Калькутты и воспитывает его на протяжении 20 лет. Однако, повзрослев он отправляется на поиски родной матери, оставив Сью в одиночестве.

Напомним, Кидман уже имеет опыт воспитания приемных детей. В браке с Томом Крузом она взяла из приюта Изабеллу и Коннора. Это произошло в 1993 и 1995 годах. После развода, дети остались с отцом.

В браке с Китом Урбаном Николь родила двоих дочерей.