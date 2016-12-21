Верхний банер

Обама запретил бурить нефтяные скважины в Арктике

21.12.16 13:12Сколько просмотров этой статьи92Сколько комментариев этой статьи0

Президент США Барак Обама запретил бурение новых нефтяных и газовых скважин в федеральных водах в Атлантическом и Северном Ледовитом океане.

Запрет, к которому также присоединилась Канада, распространяется на обширные участки около побережья Аляски в Чукотском море и почти на все море Бофорта.

В Атлантическом океане бурение будет запрещено вдоль побережья от штата Мэн на крайнем северо-востоке до Вирджинии.

В совместном заявлении Обамы и канадского премьер-министра Джастина Трюдо говорится, что запрет должен защитить экономику и экосистему Арктики.

Обама объяснил, что даже самые высокие стандарты безопасности не могут защитить регион от разливов нефти, при этом возможности по очистке ограничены из-за природных условий.

Обама использовал закон 1953 года, который позволяет президенту США ограничить бурение и добычу природных ископаемых в некоторых регионах.

Этот закон не предусматривает, что президент может отменить уже введенные ограничения. Администрации избранного президента Дональда Трампа будет сложно отменить запрет, введенный Обамой, для этого придется оспорить такую трактовку в судах.

При этом экологи объясняют, что пока в истории США еще ни один президент не пытался снять запрет на бурение и добычу природных ископаемых, введенный в рамках этого закона.

В Американском институте нефти полагают, что запрет может быть снят с помощью специального президентского меморандума. В организации надеются, что Трамп после вступления в должность в начале следующего года выпустит такой меморандум.

Пока американские компании не проявляют особого интереса к бурению скважин в Арктике на фоне роста добычи относительно недорогой сланцевой нефти в Северной Дакоте и Техасе. Бурение скважин в Арктике стоит дорого, а также сопряжено со множеством рисков.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

10:00Кабмин согласовал выплату январских пенсий с 25 декабря

09:56В Минске договорились прекратить огонь в зоне АТО хотя бы на Новый год

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 15:552270

Более 200 обращений николаевцев в Центр админуслуг остались без ответа

08.12.16 16:092380

Над Чернобыльской АЭС закончили установку защитного саркофага

08.12.16 16:282360

На днях горсовет выделит "Николаевводоканалу" средства на погашение долга перед "Николаевоблтеплоэнерго"

08.12.16 16:363190

Беловежье. 25 лет спустя

Самые читаемые

10.12.16 14:136790

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166780

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325180

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064900

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама