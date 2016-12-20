Disney установила рекорд по заработкам в мировом прокате

Киностудия сумела заработать 7 миллиардов долларов США в 2016 году. Кинокомпания Walt Disney Pictures стала первой студией, которой удалось заработать за год 7 миллиардов долларов США, передает The Variety

. Этому результату поспособствовали недавно вышедший спин-офф "Звездных войн", а также анимационные супергеройские хиты по мотивам комиксов Marvel.

Сообщается, что в прошлом году рекордсменом была признана киностудия Universal, сумевшая заработать $6,9 миллиардов благодаря лентам "Миньоны", "Форсаж-7" и "Мир Юрского периода".

При этом издание отмечает, что далеко не все фильмы Disney в этом году были успешными. Так, негативно публика встретила "Алису в Зазеркалье" с Джонни Деппом, в также фильм "Большой и добрый великан".

Компания Walt Disney Pictures является частью The Walt Disney Company - одного из крупнейших финансовых конгломератов в индустрии развлечений в мире. Walt Disney Pictures была основана в 1983 году и занимается производством фильмов.