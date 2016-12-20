В названии Одессы уберут «лишнюю» букву Аэропорты Австрии изменят название Одессы на табло: уберут «лишнюю» букву Об этом сообщает «Украинская служба информации». Из названия города Odessa уберут одну букву «s» во всех аэропортах Австрии по просьбе украинской общины. Рейс из Одессы принимает лишь столичный аэропорт в Вене. Именно его администрация согласилась «украинизировать» название города латинскими буквами. "Некоторое время назад, по просьбе Facebook-сообщества, мы обратились к Венскому аэропорту Швехат с просьбой ввести наконец украинскую транскрипцию украинских городов. Кажется, частично сработало. Относительно Киева должно быть отдельное решение на международном авиационном уровне", — сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба. Кроме Одессы, австрийские аэропорты изменят названия Киева, Харькова и Днепра. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама