В Минфине не исключили объединения "Ощада" и "Привата"
|20.12.16 09:29
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Глава Минфина Александр Данилюк не исключает, что "Приватбанк" и "Ощадбанк" могут объединиться.
Об этом он сказал в эфире телепередачи "Левый берег", передает "Укринформ".
Отвечая на вопрос о том, не будут ли дублировать свои функции два крупных государственных банка, Данилюк сказал, что не исключает возможности их объединения. "Сейчас необходимо взвесить все плюсы и минусы", - сказал министр.
Также он отметил, что, если банки объединятся, то государство от этого выиграет, поскольку доля государства в банковском секторе вырастет. А пока государство сосредоточилось на стратегии развития "Приватбанка".
В этом же интервью Данилюк сказал, что вероятная дата продажи "Приватбанка" намечена через 6-9 месяцев, то есть в 2017 году, однако продажа может затянуться из-за неготовности рынка.
Добавим, НБУ перевел на счета "Привата" 15 миллиардов, чтобы было чем пополнить банкоматы. 19 декабря наблюдался больший отток средств из банка по сравнению с традиционной статистикой.
По данным председателя правления "Приватбанка" Александра Дубилета, отток денег составляет 2 млрд гривен в день.