В Минфине не исключили объединения "Ощада" и "Привата"

Глава Минфина Александр Данилюк не исключает, что "Приватбанк" и "Ощадбанк" могут объединиться.

Об этом он сказал в эфире телепередачи "Левый берег", передает "Укринформ".

Отвечая на вопрос о том, не будут ли дублировать свои функции два крупных государственных банка, Данилюк сказал, что не исключает возможности их объединения. "Сейчас необходимо взвесить все плюсы и минусы", - сказал министр.

Также он отметил, что, если банки объединятся, то государство от этого выиграет, поскольку доля государства в банковском секторе вырастет. А пока государство сосредоточилось на стратегии развития "Приватбанка".

В этом же интервью Данилюк сказал, что вероятная дата продажи "Приватбанка" намечена через 6-9 месяцев, то есть в 2017 году, однако продажа может затянуться из-за неготовности рынка.

Добавим, НБУ перевел на счета "Привата" 15 миллиардов, чтобы было чем пополнить банкоматы. 19 декабря наблюдался больший отток средств из банка по сравнению с традиционной статистикой.

По данным председателя правления "Приватбанка" Александра Дубилета, отток денег составляет 2 млрд гривен в день.