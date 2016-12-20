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В Украине за бюджетные деньги экранизируют скандальный роман "Черный ворон"

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency/
20.12.16 08:00Сколько просмотров этой статьи127Сколько комментариев этой статьи0

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) сообщило о выделении на производство фильма "Залишенець.Чорний ворон" режиссера Олега Туранского 11,9 млн грн при общей его стоимости фильма 23,7 млн грн.

"19 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "ТЕТ-продакшн" контракт о предоставлении кинопроекту "Залишенець. Чорний ворон" государственной финансовой поддержки в размере 11,873 млн грн",- сообщается на официальной странице Госкино в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, автором сценария фильма является украинский писатель Андрей Кокотюха, продюсерами выступили Александр Ткаченко, Елена Васильева, Марина Городецкая и Виктория Забулонская.

Лента является экранизацией одноименного исторического романа украинского писателя Василия Шкляра, в основе которого - исторические документы, в частности, из рассекреченных архивов КГБ.

Согласно сюжету фильма, холодноярский атаман Черный Ворон возвращается в родные края, чтобы поднять народ на восстание против власти большевиков.

Ранее отмечалось, что роман не всеми воспринимается однозначно, так 24 октября 2011 польский кинорежиссер Ежи Гофман сказал, что отказался экранизировать роман Василия Шкляра "Черный ворон", потому что эта книга ксенофобская. Об этом режиссер заявил в интервью телеканалу "Украина". На вопрос телеканала, почему Гофман не не собирается экранизировать "Черного ворона" Василия Шкляра, режиссер ответил: "Для меня "Черный ворон" - книга националистическая, не то чтобы антисоветская, а антироссийская! Это книга ксенофобская, а это путь в никуда ".

"Страна"

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