В Николаеве заиграла огнями главная городская елка (ВИДЕО)

На Соборной площади зажглась главная елка Николаева

Событию предшествовал праздничный концерт с участием творческих коллектиов города. А зажег зеленую красавицу по традиции городской голова Александр Сенкевич. На этот раз он был не один - помогали ему в этой почетной миссии губернатор Алексей Савченко и председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко.

"В следующем году нам удастся еще больше чем в этом году. Были у нас и проблемы, были и победы. Но в следующем году все у нас будет гораздо лучше. Желаю вам всем здоровья и мира всей нашей стране", - поздравил многочисленных горожан, пришедших на площадь, Александр Сенкевич.

"Я хочу пожелать каждому, чтобы его желания и мечты осуществились. А самое главное желание для нас, для всех - это мир в нашей стране. Чтобы наши ребята вернулись с Востока страны, и чтобы наши дети, которые сегодня стоят на сцене и ждут возле сцены, всегда были со сладостями и улыбками", - присоединилась к поздравлениям мэра Виктория Москаленко.

"Я тоже хочу, чтобы у вас все было: было много подарков, много праздников, было здоровье. А еще хочу пожелать нам, родителям, уделять больше внимания своим детям. Чтобы мы подарили им эти маленькие воспоминания и нашу большую любовь", - добавил Алексей Савченко.

А дальше мэр выполнил свою миссию: с помощью шумной толпы малышей ему с третьей попытки все же удалось зажечь новогоднюю елку!