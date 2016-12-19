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Селфи кандидата в депутаты на избирательном участке в Николаевской области может перерасти в скандал

19.12.16 13:17Сколько просмотров этой статьи145Сколько комментариев этой статьи0

Кандидат в депутаты одной из объединенных общин Николаевской области Игорь Милькат после голосования в кабинке сфотографировался с избирательным бюллетенем у избирательной урны.

Об этом сообщает пресс-секретарь гражданской сети "ОПОРА".

Так, на участке №480308 кандидат в депутаты Игорь Милькат после голосования в кабинке сфотографировался с избирательным бюллетенем у избирательной урны. Фотографировал избирательный бюллетень наблюдатель от организации «Громадська думка». На бюллетене было видно результаты волеизъявления. Наблюдатель ОПОРы сделал замечание относительно тайны голосования. Кандидат прокомментировал, что фото сделано для опубликования на сайте и заверил, что результат волеизъявления будет скрыто за помощью фоторедактора.

Как отмечает гражданская сеть ОПОРА, согласно части 1 статьи 7 Закона Украины «О местных выборах» фотографирование, видеофиксация в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещается и является нарушением тайны голосования.

В соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Украины, умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов или референдума, оказалось в разглашении содержания волеизъявления гражданина, принял участие в выборах или референдуме, наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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