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На дне Черного моря обнаружено кладбище погибших кораблей

19.12.16 12:03Сколько просмотров этой статьи149Сколько комментариев этой статьи0

Возле берегов Турции, на дне Черного моря, найдено настоящее кладбище погибших кораблей.

Известный путешественник Марко Поло мог бы оказать неоценимую помощь морским археологам – возле берегов Турции, на дне Черного моря, найдено настоящее кладбище погибших кораблей.

Черное море, как известно, обладает уникальными свойствами – в придонных его водах почти нет кислорода, поэтому в нем нет глубоководных рыб и животных, но при этом нет и гниения. Корабли, затонув и попав во впадину, прекрасно сохраняются и представляют собой сокровище для археологов.

Археологический проект по исследованию Черного моря обнаружил более 40 кораблей возле берегов Турции, причем самых разных времен – от времен древней Византии до более близкой к нам Оттоманской империи.

Большинство из них лежит во впадине, образовавшейся возле берегов Турции примерно 20 тысяч лет назад, во время Ледникового периода.

Проект оказался очень сложным – он потребовал серьезной технологической подготовки, однако все прошло как нельзя лучше: команда из Саутгемптонского университета Великобритании, под руководством Джона Адамса, смогла сфотографировать со всех сторон и построить модели 3D более чем 40 старинных кораблей.

Один из кораблей явно относится к 13-ому веку, имеет итальянское происхождение, но весьма необычное оснащение – археологи шутят, что им очень нужна консультация Марко Поло. Археологи продолжают работу – некоторые корабли затонули в результате бури, и некоторые пострадали в битвах – их реконструкция требует серьезных исследований.

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