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Дочка Меладзе и фаворит Паулса поздравят украинцев с Новым годом

19.12.16 12:45Сколько просмотров этой статьи141Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня в День святого Николая в национальной Опере Украины состоится шоу "Карнавальная феерия". В рамках этого события пройдет третья церемония "Будущее нации".

Это мероприятие, где будут награждать представителей нового музыкального поколения Украины – детей, которые сумели завоевать не только украинскую, но и европейскую сцену, подняться на наивысшие ступени признания, покорив зрителей своим талантом и профессионализмом. Номинанты премии – дети, которые прославляют Украину во всем мире. В предыдущие годы номинантами премии становились: Анастася Петрик, Анна Никонова, София Тарасова и Анастасия Багинская и др.

Организаторы шоу готовят хорошее настроение и многочисленные сюрпризы для гостей церемонии. Поскольку мероприятие предполагает визит на него целыми семьями, то организаторы события позаботились о том, чтобы скучно не было людям самых разных возрастов. Причем, праздник должен начинаться буквально с вешалки. В холлах первого и второго этажей национальной Оперы будет организовано несколько локаций, в которых гости смогут устроить новогоднюю фотосессию, пишет "Сегодня".

Непосредственно концертная программа состоит из двух частей. В первой – пройдет награждение детей, отличившихся в 2016 году в нашей стране. Вручать призы и награды им будут известные в Украине личности: звезды телевидения, шоу-бизнеса и спорта. А во второй части концерта пройдет съемка новогоднего рождественского шоу "Карнавальная феерия", которое Первый национальный канал покажет в эфире в новогоднюю ночь. Вести церемонию будет Тимур Мирошниченко со своими юными помощниками- воспитанники Академии "А+" – Арина Никонова и Дария Пятова. Шоу обещает быть насыщенным – дуэты звезд и детей, премьеры песен, многочисленные спецэффекты, съемка новогоднего эфира для Первого телеканала, которая выйдет в эфир в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017.

В числе участников шоу-программы: Александр Пономарев, Злата Огневич, Алекссев, Alyosha, Полиграф Шариков (экс-Серега), Олег Винник, пианист-виртуоз Евгений Хмара, Иллария, Светлана Тарабарова, победитель "Евровидения 2011" от Азербайджана Эльдар Гасимов, группы EMOTION, "SAHA" и "М-band", дочь Константина Меладзе Лия, кубинских певец Роберто Кель Торрес и латыш Интарс Бусулис, нынешний фаворит легендарного композитора Раймонда Паулса.

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