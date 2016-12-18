Останній рік президентства Порошенка: Костянтин Матвієнко

Політолог Костянтин Матвієнко у студії каналу "112 Україна" розповів про руйнівну діяльність української влади, для якої головна мета - збагатитися та "прихопити те, що погано лежить".

"Найбільшу небезпеку для країни на сьогодні становить Гонтарева. Бо те, що сьогодні відбувається з "Приватбанком" - це прямий результат політики Національного банку щодо банківської системи в Україні. Більше 80-ти банків вони просто "поклали" разом з коштами, та іншими активами, які були у цих банках. І доля цих активів має становити предметний інтерес для фіскальної служби, яку очолює Насіров", - говорить політолог. За його словами, вся система діяльності української влади і її незначного елементу фіскальної служби зайшла в безнадійний кут і виходом з цього точно не може бути одна відставка. "У нас один клан - це клан президента. Я би рекомендував звернути увагу на позицію фракції "Батьківщина", яка чітко викладена щодо цих обставин. Неодноразово Юлія Тимошенко та партія пояснювали, що причина зовстм не в окремо взятій постаті, причина саме в тій системі, яка побудована після Революції Гідності, коли олігархат в особі президента взяв цілковитий реванш і використовує країну для остаточної утилізації", - наголосив Костянтин Матвієнко.

Політолог підкреслив, що команда Порошенка, зокрема, намагається зараз швиденько прихопити землю, адже "прекрасно розуміють, що люди не будуть їх терпіти ще один рік". Також Костянтин Матвієнко впевнений, що й "Приватбанк" для української влади ласий шматок.