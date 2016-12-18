Верхний банер

Книгу Ньютона продали на аукционе почти за 4 миллиона долларов

18.12.16 12:36Сколько просмотров этой статьи135Сколько комментариев этой статьи0

Раритетная книга "Математические начала натуральной философии" была напечатана еще в 1687 году

Первое издание книги английского физика и математика Исаака Ньютона "Математические начала натуральной философии" было продано на аукционе Christie's за рекордные $3,7 млн, сообщает Livescience. По данным издания, раритетная книга была напечатана еще в 1687 году. В ней сформулированы закон всемирного тяготения и три закона движения, которые сейчас носят имя Ньютона.

Отмечается также, что в свое время Альберт Эйнштейн назвал этот фундаментальный труд, "возможно, величайшим интеллектуальным успехом человечества".

Известно, что перед торгами аукционным домом предполагалось, что книга уйдет с молотка за $1–1,5 млн, однако неназванный покупатель выложил за раритет $3,719 млн — рекордную для аукциона сумму за когда-либо проданную научную книгу.

"Это не просто часть истории и развития науки. Это одна из величайших книг из когда-либо опубликованных", — уверен директор библиотеки Королевского общества Кейт Мур.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

16:13Николаевцев приглашают на детскую игровую программу

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

10:00Кабмин согласовал выплату январских пенсий с 25 декабря

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 16:282360

На днях горсовет выделит "Николаевводоканалу" средства на погашение долга перед "Николаевоблтеплоэнерго"

08.12.16 16:363190

Беловежье. 25 лет спустя

08.12.16 16:412500

В Одессу на матч против "Зари" прибудут около тысячи фанов "Манчестер Юнайтед"

08.12.16 16:532210

В Нидерландах возводят мемориал в память о жертвах рейса МН17

Самые читаемые

10.12.16 14:136800

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166780

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325180

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064900

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама