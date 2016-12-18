Книгу Ньютона продали на аукционе почти за 4 миллиона долларов

Раритетная книга "Математические начала натуральной философии" была напечатана еще в 1687 году

Первое издание книги английского физика и математика Исаака Ньютона "Математические начала натуральной философии" было продано на аукционе Christie's за рекордные $3,7 млн, сообщает Livescience. По данным издания, раритетная книга была напечатана еще в 1687 году. В ней сформулированы закон всемирного тяготения и три закона движения, которые сейчас носят имя Ньютона.

Отмечается также, что в свое время Альберт Эйнштейн назвал этот фундаментальный труд, "возможно, величайшим интеллектуальным успехом человечества".

Известно, что перед торгами аукционным домом предполагалось, что книга уйдет с молотка за $1–1,5 млн, однако неназванный покупатель выложил за раритет $3,719 млн — рекордную для аукциона сумму за когда-либо проданную научную книгу.

"Это не просто часть истории и развития науки. Это одна из величайших книг из когда-либо опубликованных", — уверен директор библиотеки Королевского общества Кейт Мур.