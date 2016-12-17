Надежда Савченко: предательство или победа (ВИДЕО)

Надежда Савченко подвергла резкой критике главу Украины Петра Порошенко и его команду за отказ от выполнения обещаний.

Также она заявила, что на Украине явные проблемы из-за того, что власть предала идеалы Майдана и ввергла страну в пропасть долгов, нищеты и кровавую войну.

Она подчеркнула, что действующая власть погрязла в коррупции и выжимает из народа последнее, что у него осталось, а ВСУ выживают только за счет помощи отдельных волонтеров.

По словам бывшей летчицы и самой известной «российской пленницы», Украине необходимо заканчивать бардак, который творится «на юго-востоке страны». Савченко считает, что война в Донбассе не нужна.

«Ее можно было закончить в один день, если бы было желание», — отметила нардеп, пишет " Русская весна".

Также она заявила, что многие проблемы Украины не связаны с Россией.

«Для страны у нас вообще все прекратилось, потому что собственная власть перекрыла кислород… Это не зависит от отношений с Россией», — отметила Савченко. В заключение своего выступления она с уверенностью заявила, что готова стать президентом Украины. А «железная» Надя Савченко, как многие уже поняли, слов на ветер не бросает и всегда идет до конца, чего бы ей это ни стоило.

Время покажет, насколько она решительна в этом вызове Киеву. Не исключено, что с учетом её выхода из «Батькивщины», она готова столкнуться с еще одной украинской преступницей (таковы украинские реалии) — Юлией Тимошенко. Так Надя или Юля? Во время бесполезной войны мир может принести и «генерал в юбке».