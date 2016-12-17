Николя Саркози: от президента Франции до президента футбольного клуба

Экс-президент Франции может вновь стать президентом, но на сей раз своего любимого футбольного клуба - ПС

Известный глянцевый журнал GQ распространил информацию о том, что экс-президент Пятой Французской республики Николя Саркози вскоре может стать президентом ПСЖ.

Сообщается, что владеющая парижским клубом катарская семья Аль-Тани намеревается поменять вектор развития клуба, в связи с чем проводит структурные изменения в его системе. Сперва миллиардеры с Ближнего Востока решились на смену тренера, разорвав отношения с Лораном Бланом, теперь же кресло зашаталось и под нынешним президентмо ПСЖ – Нассером Аль-Хелаифи.

Кандидатура Саркози, пускай и весьма неожиданна, тем не менее, не кажется нереальной. Во-первых, не так давно экс-президент Франции объявил о завершении политической карьеры, после того как понял, что шансы баллотироваться на пост главы государства у него нулевые. Во-вторых, Саркози ярый фанат ПСЖ, и по возможности старается посещать все матчи команды.

Отметим, что в ПСЖ данную информацию отрицают, тем не менее, теперь персона Аль-Хелаифи под пристальным надзором французских СМИ.