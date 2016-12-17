Анджелина Джоли запрещала общаться Брэду Питту с другими женщинами

Анджелина Джоли ревновала своего бывшего мужа Брэда Питт к некоторым женщинам, и даже запрещала общаться с некоторыми из них.

В распоряжение «акул пера» попал черный список женщин, с которыми Питту категорически запрещали общаться.

В стоп-лист вошли актрисы Тейлор Шиллинг и Сара Полсон, а также певица Леди Гага.

Даже, несмотря на то, что американская актриса Сара Полсон открыто заявляла о своей гомосексуальности, Джоли считала контакты мужа с ней совершенно нежелательными.

Брэд Питт поддерживал лишь партнерские отношения с актрисой на съемочной площадке фильма «Двенадцать лет рабства». Но Анджелина вела себя с Сарой очень грубо, давая понять, что общение с ее мужем должно быть сведено к минимуму.

Напомним, что самая красивая пара Голливуда подала на развод в сентябре. Стресс довел Джоли до истощения внутреннего и физического, а Питт до сих пор не может оправиться от развода и категорически отказывается завязывать новые отношения.